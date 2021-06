INNOVAZIONE, Forte (Pd): Lazio prima regione in Italia ad istituire gli open innovation center

«E’ stata approvata oggi dal consiglio regionale la legge sugli open innovation center che mi ha visto primo firmatario» – Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Enrico Forte – «Si tratta di una grande opportunità di crescita soprattutto per le Piccole e medie imprese, ed il Lazio fa da apripista in Italia con una legge che istituisce centri di ‘innovazione aperta’ dove si potranno confrontare ed arricchire il mondo delle Pmi e delle start up, i centri di ricerca universitari e privati, il mondo della consulenza e delle professioni, le associazioni e gli enti strategici per la promozione dell’impresa digitale e sostenibile.>>

<<Occorreva – sottolinea Enrico Forte – uno strumento in grado di mettere in rete intelligenze e capacità che possano consentire al tessuto imprenditoriale di compiere un salto competitivo, qualitativo, ma anche quantitativo. Sappiamo, infatti, che le ridotte dimensioni delle imprese spesso frenano lo sviluppo ed oggi il Lazio, con questa legge, si pone l’obiettivo ambizioso di guidare i soggetti economici verso la transizione digitale così da potersi confrontare con i mercati globali, e questa vale anche per le imprese radicate nei territori poco infrastrutturati. Vogliamo accorciare le distanze e ci aspettiamo grandi risultati grazie a questa iniziativa. Ringrazio tutti quanti hanno contribuito alla legge, con audizioni ed emendamenti puntuali. Un plauso, infine, all’assessore Orneli ed ai commissari per aver compreso la centralità di questa sfida».

