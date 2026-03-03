INNOVAZIONE, DIFESA, ENERGIA E RAFFORZAMENTO RUOLO REGIONI IN EUROPA, LA VICEPRESIDENTE ANGELILLI A BRUXELLES

La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, sarà a Bruxelles il 4 e il 5 marzo, delegata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, per una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti della Commissione Europea e del settore industriale, in ambito di innovazione, difesa, aerospazio, energia e internazionalizzazione delle imprese.

In agenda, nella giornata di mercoledì 4 marzo, di particolare importanza è il colloquio che la vicepresidente Angelilli avrà con il commissario per la Politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, sul rafforzamento del ruolo delle regioni nella programmazione europea dei Fondi di Coesione.

Al termine di questo incontro, la vicepresidente Angelilli terrà un punto stampa, alle ore 15, presso la Rappresentanza dello Stato Libero di Baviera – Rue Wiertz 77 – Bruxelles. I giornalisti interessati possono dare conferma, inviando una mail a: eioele@regione.lazio.it entro le ore 10 di mercoledì 4.



Sempre nella giornata di mercoledì 4, Angelilli, insieme con una delegazione regionale del Lazio, avrà un incontro in Commissione Europea con la commissaria Ekaterina Zaharieva, in tema di Startup, Ricerca e Innovazione. A seguire, presso la DG DEFIS (Aerospazio e Difesa), si terrà un approfondimento su progetti industriali e innovazione tecnologica. Successivamente verrà affrontato il tema della transizione energetica e delle politiche UE in DG Energia – Country Desk Italia.

Nel pomeriggio, i lavori si sposteranno nella sede della Rappresentanza Italiana presso l’UE per un coordinamento istituzionale. Poi, presso l’Ufficio ICE di Bruxelles per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e in Confindustria per un dialogo su industria e competitività italiana.