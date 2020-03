INNO DEI “GUERRIERI” (persone che sanno cosa significa combattere contro mostri invisibili) CONTRO IL CORONAVIRUS DAL TITOLO “AMICO” ( VIDEO)

Un gruppo di amici che combattono contro diverse neoplasie, tutti della provincia di Frosinone, si sono messi insieme virtualmente per interpretare un testo scritto da Carmine Di Mambro e Bruno Di Placido dal titolo “Amico”, contro il Covid-19. L’idea, partorita dal consigliere coraggio Carmine Di Mambro, è stata quella di scrivere una canzone di incoraggiamento per tutte quelle persone che combattono con le unghie e con i denti contro un altro mostro invisibile come il Covid 19 e per un ritorno immediato alla quotidianità della vita. Si un altro mostro, perché tutte le persone del video, sono vittime dirette o indirette del mostro invisibile per eccellenza, il Cancro. Carmine ha deciso di mettere in campo la loro esperienza di vita, fatta da anni di esperienza contro un mostro che uccide fisicamente e mentalmente come il cancro. Pazienti oncologici che hanno combattuto o stanno combattendo la loro battaglia di vita, ma soprattutto persone che hanno vinto e stanno vincendo. Questo progetto canoro vuole essere un monito per tutte quelle persone che stanno combattendo contro un virus potente e subdolo come può essere il Coronavirus. Il testo parla sopratutto della speranza di ritornare presto alla vita di tutti i giorni, che può essere una semplice passeggiata al mare o in montagna, o come la quotidianità di un caffè bar. Testo di: Carmine Di Mambro e Bruno Di Placido Interpretato da: Carmine Di Mambro Lucia Cavaliere Anna Rita Pelorossi Anastasia Pasotti Andrea Barcone Veronica D’Adamo Annamaria Molinari Alice Capaldi Lydia Cerra Veronica Savo Sardaro.

COMUNICATO STAMPA