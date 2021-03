Inizio Stagione Velosport Ferentino

Prende il via nelle prossime settimane la stagione ciclistica 2021 della Velosport Ferentino, società ciclistica giovanile ferentinate, che quest’anno sarà impegnata con i propri ragazzi nelle categorie Esordienti, Allievi e Juniores, ai quali si aggiunge Francesco Perna per il campionato italiano Handbike e gli Amatori, che seguono con grande passione la Velosport Ferentino.

Nei prossimi giorni la squadra, sarà presentata attraverso le proprie pagine social (Facebook e Instagram) e potrà dare la giusta visibilità ai suoi sponsor, che anche quest’anno, con grande fiducia e coraggio oltre che passione e stima hanno voluto rinnovare l’impegno nei confronti del team del presidente Walter Cardarilli, del direttore sportivo, Mario Morsilli e del preparatore atletico Peppino Carlino ed Alessandro Ferazzoli.

JUNIORES

L’esordio stagionale sarà il 21 marzo, prima gara in assoluto di questa stagione della Velosport Ferentino, in occasione del 5° Trofeo GLS/GS a Scerne (Teramo) in Abruzzo. Per questa gara a rappresentare la Velosport Ferentino ci saranno cinque atleti: Fabrizio Ferri, Errico Di Cocco, Tommaso Navarra, Jacopo Rossi ed Alessandro Maurizi.

ALLIEVI

La categoria Allievi inizierà la stagione il 28 marzo, con la gara in programma nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare e valido come 6° Trofeo Giuliano Renzi.

ESORDIENTI

La categoria Esordienti, 1°/2° anno, sarà impegnata per l’esordio stagione il 28 marzo prossimo, nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare, nel 6° Trofeo Giuliano Renzi.

HANDBIKE

Francesco Perna, per tutti Crispino, prosegue la preparazione in vista della Due Giorni del Mare, 3° Trofeo FonteViva, che si correrà a Massa in Toscana, il prossimo 11 aprile, per i Campionati Italiani Assoluti Strada – Linea di Handbike. Un appuntamento al quale Perna si sta preparando con grande impegno, affrontando con sedute specifiche con il suo allenatore, Alessandro Ferazzoli, e il prezioso immancabile contributo di Pietro Coratti, che seguiranno l’atleta della Velosport Ferentino nella difficile e impegnativa trasferta toscana.

Al fianco dei ragazzi della VeloSport del Presidente, Walter Cardarilli, ci saranno diversi accompagnatori, che non mancheranno di supportare la squadra, specie in questo momento, dando un grande contributo alla causa della società gigliata. In ordine alfabetico accompagneranno i ragazzi in queste prime uscite stagionali: Ignazio Datti, Dino Palombo, Danielle Quaglietti, Giovanni Testani e Ignazio Zaccari, Marzo Zaccari.

“Quest’anno lo sport, come sappiamo, vive un momento di estrema difficoltà, a causa della pandemia che ci ha travolti. Il ciclismo, nonostante le numerose restrizioni e i nuovi protocolli, farà di tutto per regalare, in totale sicurezza, il giusto spettacolo sportivo e dare ai giovani la possibilità di gareggiare e divertirsi. I nostri atleti si stanno allenando in ogni modo, non è semplice questo è chiaro, ma sono certo che la volontà non mancherà mai. Mancano poche settimane e la stagione agonistica inizierà. Quest’anno dovremo presentare la squadra non come sempre, accogliendo le famiglie, gli amici sponsor e le istituzioni in una sede fisica, ma saremo costretti a farla tramite i social network. Ma la sicurezza e la salute sono al primo posto. Ciò che non mancherà è la passione che tutti noi metteremo nell’affrontare questa stagione ciclistica e onorare la maglia della Velosport Ferentino”.

Questo il commento del presidente della Velosport Ferentino, Walter Cardarilli.