INIZIO ANNO SCOLASTICO, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO FRANCESCO ROCCA: «CHE QUESTO NUOVO ANNO SIA UN VIAGGIO DI CRESCITA E DI BELLEZZA»

«Ogni primo giorno di scuola porta con sé un’emozione speciale: il profumo dei quaderni nuovi, la curiosità di rivedere compagni e insegnanti, l’attesa di scoprire ciò che ancora non si conosce. La scuola è molto più di un’aula e di un banco: è il luogo dove prende forma la passione per la vita, dove il desiderio di sapere diventa energia, sogno, possibilità. È lì che si accende la scintilla che accompagna ciascun ragazzo e ciascuna ragazza a diventare adulto, cittadino, persona. Il nostro compito, come istituzioni, è proteggere e sostenere questo percorso garantendo spazi sicuri, stimolanti e accoglienti, dove ciascuno possa sentirsi libero di crescere e di esprimere i propri talenti. Un pensiero speciale va agli insegnanti, che ogni giorno con pazienza e dedizione trasmettono molto più delle nozioni: trasmettono fiducia, valori, futuro. E alle famiglie, che con amore condividono la fatica e la gioia di accompagnare i propri figli nel cammino della conoscenza. Che questo nuovo anno scolastico sia un viaggio entusiasmante: fatto di domande, di scoperte, di amicizie, di sfide vinte. Che la scuola continui a essere il luogo in cui impariamo non solo a studiare, ma a vivere con coraggio, con passione, con speranza. A tutti voi, l’augurio più sincero di un anno di crescita e di bellezza». Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Correlati