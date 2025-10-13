Iniziato il viaggio di “Radici e Sentieri” nella Valle del Baronio

Sabato 18 ottobre il primo appuntamento aperto a tutti con il prof. Italo Biddittu sul Sentiero dell’Uomo di Neanderthal

La Valle del Baronio si prepara a vivere mesi di iniziative dedicate alla storia, alla natura e alle tradizioni del territorio con l’avvio del progetto “Radici e Sentieri: tra Storia, Natura e Tradizione”, promosso dall’Associazione “La Valle del Baronio” E.T.S. con il contributo della Regione Lazio ai sensi della L.R. 30 dicembre 2024, n.22 – Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale.

L’iniziativa, che si svolge tra Valleradice e Pescosolido, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, archeologico, naturalistico e religioso della Valle del Baronio, luogo simbolico di Sora e porta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio delle attività di ‘Radici e Sentieri’, un progetto che unisce la ricerca scientifica, la conoscenza del territorio e la valorizzazione delle nostre tradizioni” – dichiara Enzo Petricca, Presidente dell’Associazione La Valle del Baronio. “Il nostro impegno è quello di far riscoprire e vivere questi luoghi straordinari in modo partecipato, sostenibile e accessibile, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni del territorio”.

Il primo appuntamento, aperto a tutti, si terrà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 10.00 con la passeggiata archeologica “Sentiero dell’Uomo di Neanderthal”, guidata dal prof. Italo Biddittu, paleoantropologo di fama internazionale che ha condotto le ricerche presso la Grotta dell’Uomo di Neanderthal a Valle Radice. Il ritrovo è previsto presso il piazzale antistante la Chiesa di Maria SS. di Valleradice. L’incontro sarà un’occasione unica per scoprire, insieme a esperti e appassionati, le straordinarie testimonianze del Paleolitico medio rinvenute nella grotta, tra cui ossa fossili animali e strumenti in selce attribuiti all’Homo di Neanderthal.

L’appuntamento inaugura un ricco calendario di eventi che, tra escursioni, laboratori di archeologia sperimentale, attività per le scuole, incontri intergenerazionali e rievocazioni storiche, si concluderà il 26 dicembre 2025 con la suggestiva rappresentazione del Presepe Vivente presso le grotte naturali di fronte al Santuario di Valleradice, nel cinquantenario della sua prima edizione.

“Invitiamo fin da ora tutta la cittadinanza, gli appassionati di natura e di archeologia, a partecipare alla passeggiata inaugurale e a seguire le prossime tappe del progetto. La Valle del Baronio è un patrimonio di tutti, da conoscere e custodire insieme” – conclude Petricca.

Il Presidente dell’Associazione “La Valle del Baronio” ETS – Enzo Petricca

📅 Prossimo evento: Sentiero dell’Uomo di Neanderthal

📍 Grotta dell’Uomo di Neanderthal – Valle Radice

🗓️ Sabato 18 ottobre 2025, ore 10.00

📍 Ritrovo: Piazzale Chiesa di Maria SS. di Valleradice

👣 Evento gratuito e aperto a tutti