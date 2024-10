Iniziativa “Sulla Buona Strada”, conclusi i lavori di bitumazione sulla S.P. N.73 Chiusa dei Ricci

La Provincia di Frosinone investe 145mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 73 ‘Chiusa dei Ricci’, un importante tratto viario che serve i comuni di Ceprano, Falvaterra e San Giovanni Incarico e funge da collegamento con la Strada Regionale n. 82 Valle del Liri. Gli interventi fanno parte dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, voluta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, volta a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle vie provinciali.

I lavori di bitumazione già eseguiti hanno interessato il tratto stradale dal km 1+160 al km 2+000, per risolvere le criticità che compromettevano la sicurezza del traffico veicolare. Come si legge nella relazione, gli interventi hanno riguardato ‘la rimozione dello strato superficiale della pavimentazione bituminosa deteriorata in un tratto relativo all’attraversamento di un ponte, la posa di una mano di attacco con emulsione bituminosa per garantire un migliore ancoraggio dei nuovi strati, la risagomatura del capostrada con conglomerato bituminoso e il rifacimento del tappeto di usura’.

Le operazioni verranno concluse a breve con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e l’installazione delle nuove barriere di sicurezza per contenere i veicoli in caso di uscita dalla carreggiata.

Il Presidente Di Stefano ha evidenziato: “Questi interventi sulla S.P. 73 ‘Chiusa Dei Ricci’ riflettono l’impegno costante della nostra Amministrazione nel garantire infrastrutture sicure e resilienti. È vitale per noi migliorare continuamente le condizioni delle strade, non solo per la sicurezza di chi le percorre ma anche per sostenere lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

Il Consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “Le azioni intraprese rispondono immediatamente alle necessità di sicurezza. È essenziale che continuiamo a lavorare attivamente per prevenire il degrado e assicurare che tutte le vie di comunicazione rimangano in condizioni ottimali per il benessere di chi le utilizza”.

Continua dunque l’impegno della Provincia di Frosinone per mantenere e migliorare le proprie infrastrutture stradali, assicurando che siano sicure e affidabili per tutti gli utenti della strada.