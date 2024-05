Iniziativa preventiva a Frosinone: Sette Avvisi Orali emanati dal Questore

Nel solco delle direttive emanate dal Questore di Frosinone Dottor Domenico CONDELLO tese a colpire i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti illeciti, la Divisione Polizia Anticrimine ha proposto nel corrente mese di Maggio nr. 7 Avvisi Orali di cui nr. 1 a carico di un soggetto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico su proposta della Compagnia Carabinieri di Cassino – Nucleo Operativo e Radiomobile; nr. 6 Avvisi Orali a carico di soggetti responsabili di reati contro il patrimonio e la persona, di cui nr. 4 su proposta della Compagnia Carabinieri di Frosinone – Nucleo Operativo e Radiomobile e nr. 2 su proposta della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo – Nucleo Operativo e Radiomobile.

Gli Avvisi Orali sono una misura di prevenzione a cui ricorre il Questore della Provincia per scoraggiare individui da comportamenti illeciti o per prevenire l’escalation di attività criminali. Questi avvisi sono direttamente comunicati a soggetti che sono stati identificati come potenzialmente pericolosi o coinvolti in attività illecite.

L’emissione di un avviso orale rappresenta un’intimazione formale da parte dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza che avverte il destinatario riguardo le conseguenze legali che potrebbero derivare dalla continuazione dei loro comportamenti illeciti. Questa attività riflette un impegno costante nell’utilizzare tutti gli strumenti disponibili per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo nella gestione della criminalità.

