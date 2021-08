Iniziativa Evento on line BASTA INCENDI Una battaglia da vincere

Esperti e tecnici a confronto.

Domate con molto sacrificio le fiamme delle ultime settimane, non si deve far spegnere l’urgenza di trovare strategie risolutive agli incendi sulle nostre alture.

Interverranno Giorgio De Marchis Direttore Parco Naturale Monti Aurunci; Giuseppe Marzano Presidente Parco Nazionale del Circeo; Massimo Pelliccia Allevatore; Marcello De Meo Esperto di Fototrappolaggio; Francesco Militano Presidente ODV “Angeli dell’Ambiente” (Protezione Civile e Tutela Ambientale); Massimo Baricocchi Capo Distretto Selecontrollori Ambito territoriale di Caccia e con il contributo di Giuliano Guglielmo Apicoltore Moderatore: Biagio Magri COMUNICATO STAMPA

La complessità all’origine di questi incendi merita una comprensione a 360° delle cause di questi roghi non per sollevare il dito indice, ma per l’adozione di idonee strategie di prevenzione. L’appuntamento, voluto fortemente da Marcello De Meo e organizzato dall’associazione Incontri&Confronti farà sedere allo stesso tavolo tecnico figure chiave per la salvaguardia del territorio dagli incendi. L’incontro avverrà in diretta Facebook e sarà registrato e rivedibile sulla pagina Facebook o sul nostro canale YouTube “Incontri e Confronti”.