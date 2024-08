Iniziati i lavori di sistemazione delle strade provinciali 41 “Sant’Elia-Vallerotonda” E 259 EX SS 509 Forca D’Acero”

La Provincia di Frosinone ha dato inizio ai lavori di sistemazione del piano viabile lungo le strade provinciali SP 41 “Sant’Elia-Vallerotonda secondo tronco” e SP 259 “Ex SS 509 Forca d’Acero terzo tronco”. L’intervento, per cui è previsto un investimento complessivo di 300 mila euro, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’iniziativa “Sulla Buona Strada” promossa dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, volta a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione provinciale.

I lavori sulla SP 41 interessano il tratto che va dal chilometro 9+000 al chilometro 10+700, dove la pavimentazione stradale risultava particolarmente deteriorata. Per migliorare la sicurezza della circolazione, è previsto il rifacimento completo del manto di asfalto, con la posa in opera di una nuova mano di attacco, binder, e conglomerato bituminoso, seguiti dal ripristino della segnaletica orizzontale.

Analogamente, sulla SP 259 i lavori interesseranno il tratto che va dal chilometro 5+400 al chilometro 6+900. Anche qui, l’opera prevede il rifacimento della carreggiata attraverso la posa di una nuova mano di attacco, binder, e conglomerato bituminoso, nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale per assicurare una maggiore sicurezza agli automobilisti.

Le vie provinciali oggetto dell’intervento sono di particolare importanza per il territorio, poiché servono numerose abitazioni e sono percorse prevalentemente da traffico locale. A causa del degrado subìto negli anni, si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza per garantirne una percorribilità più sicura ed efficiente.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha sottolineato: “Continuiamo a investire nella manutenzione delle nostre strade per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare le condizioni di viabilità in tutta la provincia. Questo intervento è un ulteriore passo avanti nell’ambito della nostra iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, che mira ad assicurare una mobilità più protetta ed efficiente”.

Il Consigliere delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “La sistemazione delle arterie provinciali è una nostra priorità. Grazie a questo intervento, riduciamo i rischi per gli automobilisti e miglioriamo la qualità delle strade, assicurando una viabilità sicura e funzionale”.

La Provincia di Frosinone continua a lavorare per garantire una viabilità sicura e moderna, rispondendo alle esigenze del territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

