Iniziati i lavori di risanamento della Strada Provinciale 6 ‘Casalvieri-Atina’

La Provincia di Frosinone ha avviato ai lavori di risanamento del tratto dal km 3+500 al km 4+650 della Strada Provinciale 6 ‘Casalvieri-Atina’, un’arteria vitale che connette i comuni di Casalvieri e Atina, cruciali per il tessuto economico e sociale dell’intera area. L’intervento, che rientra nell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ voluto dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano e vede un investimento complessivo di 129.000 euro, mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada, particolarmente compromessa da deformazioni e avvallamenti.

I lavori includono la pulizia delle cunette per un più corretto deflusso delle acque piovane, la stesura di una mano di attacco e di conglomerato bituminoso per risagomare la carreggiata e l’applicazione di un nuovo tappetino d’usura. Queste azioni sono essenziali per garantire non solo la sicurezza degli automobilisti ma anche la conservazione dell’ambiente naturale circostante, aumentando l’adesione sulla strada e riducendo il rischio di incidenti. Seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha commentato: “Questo progetto di risanamento della SP 6 è un esempio concreto del nostro impegno continuo verso la sicurezza dei nostri cittadini e la qualità delle infrastrutture viarie. Ringraziamo il settore viabilità, tutti i tecnici coinvolti e il dirigente, ingegner Secondini, per il loro incessante lavoro e la loro dedizione”.

Luigi Vittori, consigliere delegato alla Viabilità, ha aggiunto: “Interventi come questi sono fondamentali per prevenire situazioni di pericolo e migliorare le condizioni di viaggio per tutti. Con il supporto dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, continuiamo a lavorare per una provincia sempre più sicura e percorribile”.

La realizzazione di questi lavori dimostra l’impegno della Provincia nel rispondere concretamente alle esigenze del territorio, promuovendo lo sviluppo e la sicurezza delle aree interne.

