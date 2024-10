Iniziati i lavori di risanamento del manto lungo la SP n. 95 ‘Accesso a Pescosolido’

La Provincia di Frosinone ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 95 ‘Accesso a Pescosolido’ con un investimento complessivo di 249 mila euro. Questo importante intervento – programmato nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, fortemente voluta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca di Stefano – ha lo scopo di migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’asse viario che unisce i comuni di Sora e Pescosolido. Particolare attenzione viene rivolta ai tratti al km 0+800 e al km 4+000, dove erano stati riscontrati avvallamenti sulle corsie di marcia e un generale deterioramento del manto stradale, dovuti allo stato di usura che comportava una minore capacità di aderenza, specialmente durante i periodi invernali e con le piogge.

I lavori in corso includono la bitumatura di ancoraggio, la risagomatura della sede stradale con stesura di binder e la stesura di conglomerato bituminoso d’usura, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Si tratta indubbiamente di azioni essenziali per ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza stradale.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha dichiarato: “Questo intervento sulla SP 95 è parte del nostro impegno continuo per garantire strade sicure e accessibili. Siamo determinati a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali così da ascoltare la voce degli amministratori locali e rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e di chi transita sul nostro territorio”.

Il Sindaco di Pescosolido, Donato Enrico Bellisario, ha espresso gratitudine per l’iniziativa: “Ringrazio il Presidente Di Stefano per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del territorio. Questi lavori non solo migliorano la sicurezza di un’arteria fondamentale per il nostro Comune, ma anche la qualità della vita dei residenti e dei numerosi turisti che visitano la nostra area, facilitando i collegamenti fra Pescosolido e i territori limitrofi”.

COMUNICATO STAMPA