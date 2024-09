Iniziati i lavori di rifacimento della strada provinciale n. 142 “Lago Fibreno”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, accompagnato dal Sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, ha effettuato un sopralluogo ai lavori di rifacimento della strada provinciale n. 142 “Lago Fibreno”. L’intervento si colloca all’interno del progetto “Sulla Buona Strada”, volto a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture viarie locali.

Il tratto interessato, parte integrante di un’area naturalistica di grande interesse sia per i residenti che per i turisti, è fondamentale per l’accesso alla riserva naturale di Posta Fibreno, luogo di grande valore ambientale e turistico. Il progetto non solo incrementerà la sicurezza stradale ma contribuirà anche a valorizzare ulteriormente il territorio, migliorando l’esperienza dei numerosi visitatori che ogni stagione scelgono di esplorare le bellezze della Ciociaria.

Il Presidente Di Stefano ha sottolineato l’importanza dell’opera: “Abbiamo avviato lavori significativi per la SP 142, dal km 0+650 al km 1+880, un’arteria vitale che necessita di interventi mirati per assicurare una mobilità sicura e confortevole. Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione efficace tra la Provincia di Frosinone e il Comune di Posta Fibreno e si inserisce nel nostro più ampio impegno di miglioramento continuo delle infrastrutture locali”.

Dal canto suo, il Sindaco Pantano ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto: “Desidero ringraziare il Presidente Di Stefano per la sensibilità e l’attenzione mostrate nella realizzazione di questo fondamentale progetto. La sinergia tra i vari livelli di governo è essenziale per rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri cittadini e per garantire lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Il rifacimento della SP 142 è un esempio concreto di come lavoriamo insieme per il bene della collettività e per garantire un futuro migliore e più sicuro per tutti”.

Questi lavori rappresentano un passo avanti significativo nella strategia di manutenzione e valorizzazione delle strade provinciali, inserendosi perfettamente nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, che mira a promuovere una viabilità di qualità nella provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA