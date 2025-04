INIZIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 146 STRANGOLAGALLI-CEPRANO

Questa mattina alla presenza del sindaco di Strangolagalli Mauro Celli, del vicesindaco Giorgia Lisi, della consigliera delegata ai Lavori pubblici e alla Viabilità Virginia Kofler, dei consiglieri Matteo Luciani, Davide Valeri e Loris Ignagni, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha inaugurato i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 146 Strangolagalli–Ceprano, in territorio del Comune di Strangolagalli, nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Buona Strada”.

L’intervento riguarda tratti particolarmente deteriorati della SP 146, in particolare tra il km 3+000 e il km 6+000, e nasce dall’esigenza di ripristinare le caratteristiche strutturali e funzionali del piano viabile, oggi compromesse da un’elevata usura e da numerosi ripristini parziali dovuti alla presenza di sottoservizi.

La SP 146 è una delle arterie più trafficate dell’area, non solo per i collegamenti diretti tra i comuni di Strangolagalli e Ceprano, ma anche per la sua funzione di accesso strategico al casello autostradale di Ceprano. È quotidianamente percorsa da residenti, mezzi pesanti, lavoratori pendolari e utenti provenienti dai territori limitrofi.

“I lavori che abbiamo programmato – ha dichiarato il Presidente dell’Amministrazione provinciale Di Stefano – hanno un obiettivo chiaro: garantire sicurezza stradale, migliorare la viabilità e valorizzare le infrastrutture esistenti. Questa strada ha un ruolo chiave per il tessuto economico e produttivo dell’area, ed era fondamentale intervenire con un’opera di manutenzione straordinaria”.

Le lavorazioni previste riguardano il risanamento del piano viabile, con fresatura, risagomatura e posa in opera di conglomerato bituminoso per il nuovo manto d’usura. È previsto inoltre il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale, la riquotatura dei chiusini stradali e l’installazione di dispositivi di segnalazione complementare.

I lavori fanno parte di un più ampio progetto di risanamento viario in cui investimento complessivo è pari a 340 mila 666,60 euro.

“Sulla Buona Strada – ha aggiunto Di Stefano – è il nostro piano per una viabilità più moderna, sicura e funzionale. Ogni intervento risponde a criticità reali e tangibili, e viene programmato con attenzione e condivisione con i territori. Ringrazio il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Luigi Vittori e gli uffici tecnici della Provincia, in particolare il Settore Viabilità e il dirigente ing. Tommaso Michele Secondini, per il grande lavoro che stanno portando avanti con serietà e competenza”.

Un intervento concreto per rafforzare la sicurezza viaria, migliorare i collegamenti e contribuire allo sviluppo infrastrutturale della Provincia di Frosinone.