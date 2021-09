Iniziano i preparativi per il 4°slalom dei Due Comuni (Alatri/Veroli) che si svolgerà il 14 Novembre 2021.

La manifestazione come sempre, è stata promossa dal miglior Pilota Ciociaro Slalom Alberto Scarafone e organizzata dalla Motorsport 2C, un binomio perfetto per l’ottima riuscita della gara.

La gara valevole per la Coppa 3° Zona e Trofeo Centro Nord Italia, la manifestazione più bella ed emozionante della Ciociaria,che ha sempre visto il Record di iscritti nella Ciociaria e ha sempre avuto ai nastri di partenza i migliori esponenti della specialità. Dopo la magnifica riuscita delle scorse edizioni e visto i titoli nazioni raggiunti in così poco tempo, tutto lo staff dell’organizzazione punta ancora più in alto negli anni avvenire e chissà, un giorno, portare il Campionato Italiano proprio qui in Ciociaria; quindi vi aspettiamo anche quest’anno con tantissime altre novità.

La manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle normative e procedure anti-Covid.

Seguiranno aggiornamenti.

Ufficio Stampa drcsportmanagement