Iniziano i lavori di rifacimento di via Prampolini e via del Prato. L’opera è attesa da anni e l’intervento sarà suddiviso in due fasi

È stato consegnato il cantiere per l’esecuzione dei lavori su via Prampolini e via del Prato, in località Borgo Flora.

Le strade, in area periferica e transitate da mezzi pesanti soprattutto in concomitanza con i lavori agricoli, negli anni sono diventate quasi impraticabili per l’usura del manto d’asfalto ma soprattutto per la deformazione delle sedi stradali.Le due arterie, dunque, costituiscono una priorità dal punto di vista della sicurezza stradale sul territorio e con fondi di bilancio, circa 204mila euro, è finalmente possibile intervenire.I lavori inizieranno mercoledì 14 febbraio e interesserà Via Prampolini per tutta la larghezza stradale e una lunghezza di 1.872,00 ml. circaAnche Via del Prato sarà interessata per tutta la larghezza stradale e per una lunghezza di ml 620,00 circa.È prevista la scarifica del manto esistente, la ri-sagomatura della strada, e la posa di nuovo tappetino di usura.

Vista la deformazione subita lateralmente su entrambe le sedi stradali le stesse verranno totalmente risagomate.Inoltre si terrà un successivo intervento, attualmente in fase progettuale da parte della Provincia di Latina, per il rifacimento dell’innesto tra Via Prampolini e via Conca.«Come è stato più volte annunciato ai residenti e in Consiglio comunale circa l’impegno a mettere in sicurezza queste due strade – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli – finalmente stanno per iniziare i lavori secondo una programmazione di interventi che tiene conto delle priorità della sicurezza stradale in base alle economie disponibili. A questo proposito a breve prenderanno il via anche i lavori di rifacimento di via Provinciale per Latina».

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle opere è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato (regolamentato da movieri e semafori) e la chiusura al traffico veicolare ad esclusione dei residenti ed eventuali mezzi di soccorso.