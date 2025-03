Inizia il Countdown alla Speed Cup 2025

Manca meno di un mese all’inizio della Speed Cup Campionato riservato alla Coupé Inglese la Lotus.

Teatro della serie i migliori Autodromi d’Italia con una puntatina in Austria.

Si parte il 6/04 nel Circuito Toscano del Mugello,dopo un mese sarà il tempio della velocità ad ospitare i driver del Lotus Sporting Club organizzatore dell’evento, il terzo Round sarà il Red Bull Ring,dopo la pausa estiva sarà l’autodromo romano il Circuito di Vallelunga e per finire le ultime due tappe in terra Romagnola con Imola e Misano.

Il patron del Campionato Denis Bonvini ci illustra la SPEED CUP:

La speed cup è un vero e proprio campionato per lotus stradali e derivate , ufficiale , riconosciuto e autorizzato da ACI Sport , organizzato da Lotus Sporting Club . L’Unico ad avere l’autorizzazione ed il privilegio di premiazione su podio ufficiale e pubblicazione classifiche . La modalità di gara è in forma time Attack . I Breafing sono effettuati da istruttori federali Aci Sport . Si corre in autodromi certificati con allestimento e configurazione gara . Il monitoraggio della direzione e dei commissari di gara fa del contesto una vera realtà del motorsport per sicurezza e disciplina . La speed cup è un contesto dove si apprende dimestichezza e disciplina all’interno degli autodromi. Un ottimo trampolino per il passaggio a motorsport FIA . Per partecipare alla Speed Cup è necessario essere in possesso di licenza entry level ACI Sport .

Comunicato stampa DRCsportmanagement.it