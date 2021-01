Ingresso A2A in Saxa Gres. Dichiarazione del Segretario Provinciale Ugl Frosinone Enzo Valente

Un altro passo importante dell’imprenditore Francesco Borgomeo a consolidamento dell’innovativo progetto di economia circolare che ha permesso il salvataggio di due realtà industriali della nostra provincia, quella di Anagni e quella di Roccasecca, oltre a Gualdo Tadino in Umbria. Saxa Gres diventa una realtà nazionale e questo non può che far ben sperare per il futuro. Per il nostro territorio un segnale importante che deve essere una iniezione di ottimismo in un momento di grandi difficoltà per l’economia e per il lavoro.

comunicato stampa