INFRASTRUTTURE: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUCA DI STEFANO SCRIVE AD ANAS

La sicurezza e l’ammodernamento delle infrastrutture viarie sono da sempre una priorità dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone. In quest’ottica, il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha inviato una lettera all’Amministratore Delegato di Anas SpA, Aldo Isi, e al Responsabile della Struttura Territoriale Anas Lazio, Marco Moladori, per sollecitare interventi strategici fondamentali per il territorio.

Nella missiva, il Presidente Di Stefano ha evidenziato le criticità della rete stradale provinciale, chiedendo un confronto per definire un piano di intervento concreto.

“Il nostro territorio vanta un patrimonio naturale e culturale inestimabile e un tessuto economico importante ma soffre da troppo tempo di un’infrastruttura viaria che necessita di modernizzazione e riqualificazione”, ha scritto il Presidente.

Gli interventi prioritari che chiede la Provincia:

– Riqualificazione della Monti Lepini-Terracina, attualmente in condizioni di degrado che compromettono la sicurezza degli utenti e la viabilità.

– Messa in sicurezza della Strada ANAS 749 “Sora-Cassino” con la necessità di programmare il raddoppio delle corsie per potenziare il collegamento tra l’economia del mare e quella dell’entroterra, trasformando il Lazio meridionale in una vera piattaforma logistica.

– Completamento della Ferentino-Sora-Avezzano, con la realizzazione degli ultimi chilometri necessari a collegare la Regione Lazio con l’Abruzzo.

“L’adeguamento delle infrastrutture è essenziale per migliorare la mobilità dei cittadini e favorire lo sviluppo economico del nostro territorio – ha dichiarato Di Stefano –. Gli interventi auspicati per la superstrada Sora-Cassino con il raddoppio delle corsie, andrebbero a migliorare la sicurezza nella mobilità viaria a beneficio di tutti i Comuni del Sorano e della Valle di Comino e della Valle del Liri come Isola del Liri, Castelliri, Fontana, Arpino, Sora, Pescosolido, Campoli Appennino, Broccostella, Posta Fibreno, Vicalvi, Alvito, Fontechiari, Casalvieri, Casalattico, San Donato Valcomino, Settefrati, Picinisco, Villa Latina, Atina, San Biagio Saracinisco, Belmonte Castello, Sant’Elia Fiumerapido, Cassino”.

Anche in relazione alla necessaria riqualificazione della Monti Lepini-Terracina il Presidente dell’Amministrazione provinciale mette in evidenza che “un concreto intervento non solo porterebbe benefici tangibili a tutti gli automobilisti che ogni anno si spostano da e verso il mare ma avrebbero anche ricadute positive per quei Comuni della nostra provincia che si trovano nell’area circostante il tragitto: penso per esempio a Ceccano, Castro Dei Volsci, Pofi, Patrica, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Amaseno, Villa Santo Stefano, Morolo, Sgurgola, solo per citarne alcuni. L’Anas ha un ruolo centrale nella gestione della rete stradale nazionale e, per questo, riteniamo fondamentale avviare un dialogo costruttivo per definire un cronoprogramma chiaro per la realizzazione di questi interventi”.

Il Presidente ha inoltre espresso la piena disponibilità della Provincia a collaborare con Anas per approfondire le proposte e avviare un percorso condiviso per rispondere alle esigenze del territorio. “Migliorare la sicurezza stradale significa tutelare la vita dei cittadini e incentivare nuove opportunità per le imprese. Continueremo a lavorare con determinazione affinché queste opere diventino realtà”, ha concluso Di Stefano.