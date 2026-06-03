Infezioni ospedaliere, protocollo di intesa tra Codici e Anipio per tutelare i cittadini

Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica. Si tratta di un fenomeno diffuso che incide sulla qualità delle cure, sulla tutela della salute dei pazienti e sulla fiducia dei cittadini nei servizi sanitari. In questa prospettiva, Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, e Anipio, Società Scientifica Nazionale degli Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere iniziative congiunte di prevenzione, informazione, formazione, ricerca e tutela dei cittadini.

È un accordo pensato per rafforzare la collaborazione tra professionisti sanitari, pazienti e rappresentanze civiche, attraverso campagne pubbliche, percorsi formativi, documenti tecnici e attività di ascolto, orientamento e supporto in materia di infezioni correlate all’assistenza.

Alla base dell’intesa vi è la consapevolezza che la sicurezza delle cure non possa essere affidata a interventi isolati, ma debba fondarsi su un dialogo continuo tra sapere scientifico, responsabilità organizzativa e ascolto dei bisogni delle persone.

Prevenire le infezioni correlate all’assistenza significa rafforzare la qualità del sistema sanitario e tutelare, prima di tutto, il diritto delle persone a cure sicure.