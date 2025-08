Inferno sull’A1: camion sfonda la carreggiata e provoca morti e feriti: traffico in tilt

Un drammatico incidente ha paralizzato questa mattina l’Autostrada del Sole nel tratto aretino, tra Valdarno e Arezzo. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sfondato il guardrail centrale invadendo la carreggiata opposta e scontrandosi frontalmente con un autocaravan. L’impatto è stato devastante e ha innescato una carambola che ha coinvolto numerosi altri mezzi, tra cui un’ambulanza, un pullman gran turismo, un mezzo pesante e un’auto trainante una roulotte.

Il bilancio provvisorio è tragico: tutte le persone a bordo dell’ambulanza sono decedute. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia stradale, sanitari del 118 e mezzi di soccorso da tutta la provincia. Attivato il protocollo di maxiemergenza, mentre i soccorsi sono ancora in corso tra le lamiere contorte e i veicoli devastati.

L’intero tratto tra Arezzo e Valdarno è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. La situazione è critica anche sul fronte della viabilità: si segnalano oltre 3 km di coda in aumento. Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a percorsi alternativi. Per chi è diretto verso Bologna si consiglia l’uscita a Valdichiana, con rientro a Valdarno attraverso la Siena-Bettolle. In direzione Roma, l’indicazione è di uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Resta altissima l’allerta e la tensione sull’arteria più importante del Paese, teatro oggi di una delle giornate più nere per il traffico autostradale italiano.