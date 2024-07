Infermieri in agitazione, visite negli ospedali e ambulatori a rischio: «Pronti allo sciopero»

Autunno a rischio servizi per la sanità pubblica: dopo la minaccia di una protesta da parte dei medici e ora anche gli infermieri si dichiarano pronti ad incrociare le braccia finita l’estate.«È arrivato il momento di smascherare le contraddizioni di un governo che da un lato, per bocca del ministro Orazio Schillaci, ammette la gravità della questione infermieristica, e dall’altro non va oltre vuote dichiarazioni». Con queste parole il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, annuncia lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto, prefigurando «lo sciopero in autunno». La mancata attenzione riservata agli infermieri nel decreto liste d’attesa, licenziato dal Senato ed ora all’esame della Camera, è stata solo «la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Questo provvedimento, infatti, poteva essere l’occasione giusta per l’esecutivo Meloni di dimostrare attenzione alla categoria. E, invece, le proposte di valorizzazione della professione, ampliandone le competenze, avanzate da diversi senatori, sono state irresponsabilmente respinte», precisa. Alla base della proclamazione dello stato d’agitazione non c’è solo il decreto liste d’attesa: «Il governo è in carica da 21 mesi.Un lasso di tempo abbastanza lungo durante il quale, tuttavia, se qualche piccolo risultato i medici lo hanno portato a casa, nulla è stato fatto per gli infermieri», dice Bottega.«Nulla è stato fatto e neppure – lamenta – programmato, per esempio, contro il demansionamento e nulla si intravede all’orizzonte a livello di risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto di comparto, nonostante l’impatto negli ultimi due anni dell’inflazione sui salari di una categoria già tra le meno pagate in Europa. E che dire, infine, dell’indifferenza da parte delle istituzioni rispetto a un tema altrettanto sentito come il mancato riconoscimento del lavoro infermieristico quale usurante?”, chiude la guida del Nursind. Più di qualsiasi altra figura, nell’ambito delle realtà sanitarie, in continua evoluzione, del nostro Pianeta, a mancare all’appello sono proprio gli infermieri.Secondo i calcoli delle Nazioni Unite, nel dettagliato rapporto State of the World’s Nursing, ne mancherebbero oggi 6 milioni nel mondo, in particolare nelle nazioni più povere, ha commentato Antonio De Palma Presidente Nazionale del Nursing Up. Il profilo dell’Italia dello State of the World’s Nursing parla di 332.182 infermieri professionali nel 2017, il 47% di tutta la forza lavoro sanitaria, per un totale di una media di 12.117 nuovi laureati l’anno. Ma i numeri restano molto al di sotto delle esigenze. leggo.it – foto archivio

