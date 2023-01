Infermiera trovata morta in casa: aveva 30 anni

Dramma ad Arcevia (Ancona), dove una donna di circa trent’anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione. A compiere la tragica scoperta, attorno alle 7 di questa mattina, sono stati i vigili del fuoco insieme al personale del 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, un’infermiera che vive e lavora in un’altra regione, ma si trovava ad Arcevia in vacanza. La donna viveva e lavorava a Bologna. Non si escludono altre ipotesi.Non sono ancora chiare le cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un malore fatale, ma non si escludono altre ipotesi. Di sicuro sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Per questo la procura potrebbe disporre l’autopsia. (Leggo)

