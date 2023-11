Infermiera muore a soli 34 anni nel sonno, era mamma da poco

Tragedia a Cassino, è deceduta a soli 34 anni nel sonno un’infermiera in servizio presso il Pronto Soccorso del Santa Scolastica. La drammatica scoperta e’ stata fatta dal marito della sfortunata infermiera, che svegliato dal pianto del loro piccolo di circa cinque mesi che, affamato ha sollecitato la moglie ad accudire il bimbo, ma purtroppo la 34enne era deceduta. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 colleghi della donna, che si sono recati nell’appartamento situato in centro nella citta’ martire, ma purtroppo per la giovane mamma non hanno potuto far nulla solo constatarne il decesso. La salma della donna e’ stata trasferita presso l’obitorio del nosocomio cassinate. Il magistrato della Procura di Cassino,ha deciso di far eseguire l’autopsia. La morte e’ sopraggiunta sicuramente per un malore ma sia la Procura e i familiari intendono capire cosa abbia portato al decesso una donna così giovane.

