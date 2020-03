Infermiera finisce il turno in ospedale e scoppia in lacrime: “Mai vista tanta sofferenza”

In queste ore i medici di tutta Italia stanno affrontando la loro più difficile battaglia contro il COVID-19, tra turni dalle ore interminabili e sacrifici enormi per garantire la continuità del servizio sanitario per le persone bisognose di cure. Dagli occhi di questa infermiera, ogni volta che il suo turno in ospedale finisce, cadono lacrime di dolore pesanti come macigni. Francesca Rovati, un’infermiera dell’Ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza, ha deciso di raccontare ciò che lei e i suoi colleghi stanno vivendo in quest’ultimo periodo di piena emergenza nazionale. Le sue parole e le sue lacrime ci fanno capire ciò che prova durante i turni di lavoro in ospedale, ascoltando quel rumore incessante delle bombole di ossigeno nelle stanze dei pazienti.

fonte Fanpage.it

