Indipendenza (Alemanno): Incitti entra in direzione nazionale

È stato ufficializzato nella giornata di venerdì l’ingresso di Fernando Incitti, storico volto della destra sociale del nostro territorio, nella direzione nazionale del Movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno.

”Sono molto entusiasta di questo nuovo incarico – ha dichiarato Incitti – l’obiettivo è quello di sempre: il riscatto di una Nazione e di un popolo che arrancano sempre di più in un panorama internazionale in continua evoluzione”.

”L’attuale governo si stà dimostrando degno dei precedenti – ha proseguito Incitti – con tanti proclami ma con politiche reali lontane anni luce da quelle decantate prima del voto”.

”Vogliamo dare una scossa al panorama politico insieme a tutte quelle formazioni che non si riconoscono nel centrodestra e tantomeno nel centrosinistra – ha aggiunto Incitti – a destra non si può continuare ad esistere solo per commemorare, per appendere gli striscioni o per battaglie obsolete e ripetitive: è giunto il momento di tornare a fare politica con la P maiuscola mettendo in campo proposte di qualità e che rappresentino il vento del riscatto di cui questa Nazione ha bisogno”.

”Colgo l’occasione per augurare un grande 2026 a tutto il movimento – ha concluso Incitti – ma sopratutto a Gianni Alemanno: la sua vicenda giudiziaria è terrificante per tempi, silenzi del governo e modalità, con l’augurio di ritrovarlo presto sul campo insieme a noi”.