IndianaTrek festeggia 3 anni di escursioni

Magiche atmosfere medioevali, un banchetto pantagruelico, musiche, canti e tante risate, oltre ovviamente ad una bella escursione: questi gli ingredienti della festa con la quale IndianaTrek ieri (domenica 26 marzo) ha celebrato i suoi primi tre anni di vita. Una ricorrenza alla quale hanno preso parte decine di simpatizzanti dell’associazione fondata dagli insuperabili Fabio Campoli e Stefania Fabrizi.

Oltre 150 le escursioni organizzate da IndianaTrek in questi tre anni, grazie alle quali i partecipanti hanno potuto scoprire luoghi meravigliosi, godere della bellezza della natura, partecipare ad irripetibili momenti conviviali e “gastronomici”, oltre che cimentarsi in avventure ad alta quota, con qualsiasi condizione atmosferica e molto di frequente circondati dal fascino unico di paesaggi innevati.

E ieri questi magnifici tre anni di attività sono stati ripercorsi con un video che, in sintesi, ha riproposto parte delle escursioni organizzate.

Per rendere ancora più “particolare” il compleanno, Fabio e Stefania hanno organizzato una bellissima festa a tema medievale incentrata sulla rievocazione storica dell’agguato di Tecchiena: “Un episodio storicamente provato – ha evidenziato Campoli – risalente al 1122 quando le truppe della Lega Ernica tesero una trappola alle legioni romane, in transito verso l’attuale Casilina, nella zona chiamata “stretta di Tecchiena”, che in quel periodo era un piccolo feudo indipendente chiamato Ticclena. Gli esiti dell’agguato non sono noti, anche se successivamente al 1122 i romani dominarono indisturbati per parecchi secoli nei territori della Lega Ernica”.

Fatti che sono stati narrati anche durante una bella escursione che si è snodata proprio nei luoghi dell’agguato e che ha suscitato grande curiosità ed interesse in tutti i partecipanti. Molti dei quali, tra l’altro, in una splendida e calda giornata di sole, hanno anche approfittato per portare a casa una bella raccolta di… asparagi.

Terminata la camminata tutti a festeggiare i tre anni di IndianaTrek tra antichi sapori, pietanze squisite, inquietanti veggenti, cavalieri e dame in costume d’epoca, musiche, balli e, soprattutto, tantissima allegria.

