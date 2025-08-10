Incremento del fondo del salario accessorio al Comune di Veroli. Cisl Fp: «Risultato importante, ora atti e tempi rapidi per l’attuazione»

A seguito delle reiterate richieste avanzate dalla Cisl Fp a tutti i Comuni della provincia di Frosinone, l’amministrazione comunale di Veroli ha manifestato la disponibilità ad incrementare il fondo del salario accessorio per l’anno 2025. Un risultato significativo che conferma la validità dell’azione sindacale e apre ora alla fase decisiva della contrattazione integrativa a sostegno di lavoratori e lavoratrici.

«Non possiamo che esprimere piena soddisfazione per la disponibilità manifestata dal Comune di Veroli ad incrementare il fondo del salario accessorio per l’anno 2025, accogliendo così una delle principali richieste che abbiamo avanzato a tutti i Comuni della provincia di Frosinone – ha affermato il Segretario territoriale con delega agli Enti Locali Raffaele Ercoli – Si tratta di un segnale importante che va nella direzione giusta: riconoscere il valore, l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto. La disponibilità del Comune è un primo passo positivo ma ora è il momento della responsabilità: servono atti concreti e tempi rapidi. È nostro dovere tutelare i diritti dei lavoratori e garantire che le risorse vengano impiegate per valorizzare il capitale umano della pubblica amministrazione. Ribadiamo, inoltre, la necessità della conclusione del ciclo della performane anno 2024 e l’apertura della contrattazione decentrata anno 2025 con l’invio degli atti propedeutici, cosi da rispettare le scadenze normative e sostenere concretamente la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Continueremo a vigilare, come sempre, con determinazione e spirito costruttivo».