Incontro tra il Presidente delle regione Lazio Rocca e il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri,presso la Pisana, l’incontro istituzionale tra il presidente della Regione, Francesco Rocca e il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini. Un incontro voluto dalle due istituzioni, successivamente a quello avvenuto con il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per discutere delle tematiche che riguardano il territorio della provincia di Frosinone. In una nota lo stesso Quadrini, afferma riguardo la sinergia tra gli enti – “quello di oggi è stato un incontro proficuo che si è svolto all’insegna della volontà reciproca di affrontare insieme alcune tematiche riguardanti lo sviluppo e la risoluzione di problemi legati al nostro territorio, quale anche laSanità. Sappiamo benissimo quanto nella nostra regione la Sanità sia stata trascurata per la noncuranza del vecchio governo. Ora è attivata il momento di fare assolutamente qualcosa. La Provincia di Frosinone – continua Quadrini – ha davanti a se sfide importanti che solo la sinergia tra enti potrà portare alla costruzione di un modello di sviluppo in grado di far crescere lenostre comunità. Il grande cambiamento che la nostra regione ha registrato è dato anche dalla volontà del Presidente Rocca a confrontarsi con noi amministratori affinché si riescano a dare in tempi rapidi risposte concrete ai cittadini e imprese. E infatti, con il centro-destra alla guida regionale abbiamo, finalmente, una regione aperta al dialogo, al confronto e alla prontezza di prendere in mano situazioni che per lungo tempo sono passate in sordina. Ringrazio il Presidente Rocca per aver dimostrato grande disponibilità e di voler lavorare veramente per il bene delle nostre comunità.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

comunicato stampa – foto archivio