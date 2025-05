Incontro tra il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, il Sindaco di San Donato Val di Comino Enrico Pittiglio e gli studenti dell’Università di Cassino

Ieri il Comune di San Donato Val di Comino ha ospitato un incontro di grande valore formativo tra gli studenti del corso di “Diritto degli enti locali” dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, tenuto dal professor Luigi Famiglietti, e due rappresentanti istituzionali del territorio: il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e il Sindaco di San Donato, Enrico Pittiglio.

L’iniziativa, che ha unito l’esperienza amministrativa al percorso accademico, ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con chi ogni giorno affronta le sfide della gestione degli enti locali. I giovani universitari hanno posto numerose domande, spaziando dai temi del bilancio e della programmazione strategica alle politiche giovanili, la sostenibilità, i fondi europei e il rapporto tra istituzioni e cittadini.

«Credo profondamente nel valore del dialogo tra amministratori e giovani – ha affermato il Presidente Luca Di Stefano – perché sono momenti come questi che avvicinano le istituzioni alla società. Gli studenti hanno dimostrato grande preparazione e spirito critico, due elementi fondamentali per costruire una futura classe dirigente consapevole. La Provincia continuerà a promuovere occasioni di confronto e crescita come questa.»

Il Sindaco Enrico Pittiglio ha aggiunto: «Accogliere i ragazzi nel cuore del nostro Comune è stato un piacere. Il municipio deve essere la casa della partecipazione e del confronto. Abbiamo bisogno di giovani che conoscano da vicino le dinamiche amministrative, perché saranno loro i protagonisti delle comunità del domani. Il Comune di San Donato beneficia già del dottorato sulle Aree Interne con Unicas. Ringrazio il professor Famiglietti per aver portato qui questo pezzo di università.»

L’incontro si è concluso con un invito reciproco a mantenere vivo il dialogo tra amministrazione pubblica e università, valorizzando ogni occasione utile per formare cittadini informati, attenti e protagonisti del proprio futuro.