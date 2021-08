Incontro tra il comandante Bruni ed il Sindaco di Sperlonga Cusani, Bruni: “Saremo un valore aggiunto con la città ”

Incontro tra il comandante Bruni ed il Sindaco Cusani Sperlonga, Bruni: “Saremo un valore aggiunto con la città di Sperlonga” C’è un’altra ed importante sinergia che si prospetta a breve tra l’Accademia Kronos ed il Comune di Sperlonga, infatti nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il Vice coordinare nazionale delle guardie zoofile il Comandante Armando Bruni ed il Sindaco di Sperlonga Armando Cusani, con la partecipazione del membro del diretto Nazionale A.K. Vincenzo Avvale (nella foto tutti in ordine da sx). Durante l’incontro si è avuto modo di analizzare i benefici della presenza sul territorio dell’A.K. con tutte le iniziative lavorando in sinergia con l’Ente Comunale in particolare con la Polizia Locale e le autorità preposte. “E’ stato un incontro molto importante e produttivo –ha commentato il comandante Bruni- ringrazio il Sindaco Cusani per la sua accoglienza e disponibilità, ammiro molto la sua dedizione per il territorio e l’impegno che esercita affinchè Sperlonga cresca sempre di più. Abbiamo condiviso diverse idee, soprattutto per il periodo estivo ,considerando che da una popolazione locale di circa 3 mila abitanti, Sperlonga moltiplica la presenze fino a raggiungere 30 mila tra locali e turisti. E’ chiaro che la presenza dell’Accademia Kronos, sarà un valore aggiunto per Sperlonga oltre alle nostre attività contro il randagismo e tutela degli animali, con microchippature e controlli, vigileremo per la tutela ambientale, sul litorale e sulle spiagge, di Sperlonga che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia”. A breve ci sarà un nuovo incontro per siglare questa nuova e proficua sinergia tra il Comune di Sperlonga e l’Accademia Kronos.

comunicato stampa