Incontro per il 75° anniversario della Costituzione: Un successo

Terzo Incontro annuale per la Legazione di Gaeta dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano

Presenti tutte le istituzioni pubbliche, militari, civili e politiche del comprensorio.

Ha registrato un grande successo il terzo incontro annuale organizzato dalla Legazione di Gaeta dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. In occasione del 75° anniversario della nascita della Costituzione italiana si è svolto un convegno a Gaeta, presso il Grand Hotel Villa Irlanda, sul tema ” Il cammino delle Istituzioni dal Regno di Napoli alla Repubblica italiana”.

Come ha sottolineato il Legato di Gaeta, dott. Daniele Elpidio Iadicicco: “L’evento è divenuto ormai un appuntamento per le istituzioni che insistono sul Golfo di Gaeta. Un momento di sintesi, utile al dialogo ed alla crescita dello stesso territorio”.

Ad aprire l’incontro i due rappresentanti del territorio in Regione, il consigliere On. Cosmo Mitrano, e l’assessore regionale, On. Elena Palazzo. Entrambi hanno sottolineato l’importanza e l’utilità di momenti di incontro come questo per il nostro Golfo e non solo. A seguire il Sindaco di Gaeta Leccese ed il vice Sindaco di Itri Avv. Cece.

Portati i saluti di tutte le forze dell’ordine, nell’ordine i rappresentanti: di Polizia di Gaeta e di Formia, della Guardia di Finanza, di terra e di mare, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e finanche il Comandante della base Nato di Gaeta. Ospite d’eccezione il nuovo comandante della Mount Whitney, nave ammiraglia della sesta flotta degli Stati Uniti, il Cap. Kiser. Lo stesso ha ribadito il grande legame storico tra forza navale americana e Golfo di Gaeta.

In sala rappresentanti di Confcommercio, Camera di Commercio, Terziario donna, Centro Studi Formia ed Assonautica,

Il Legato di Formia, cav. Alberto Simione ha messo in evidenza come sia stato “Fondamentale un approfondimento sulla nostra costituzione, considerata tra le più belle al Mondo. Doveroso questo momento per ricordarla.”. Pur con particolare riferimento alle istituzioni navali si sono susseguiti nelle loro relazioni, oltre gli stessi Iadicicco e Simione, il Legato per l’Isola d’Elba Dott. Giorgio Cuneo, il giornalista Lino Sorabella, il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F.(CP) Angelo Napolitano, il Comandante della Guardia di Finanza di Formia, Ten. Col. Luigi Galluccio ed a concludere l’Avv. Nicola Pesacane, già giudice onorario di Napoli.

L’evento era “presidiato” dai cadetti dell’Istituto nautico di Gaeta dell’ITS Academy Fondazione Caboto, sempre presenti e disponibili in questo tipo di iniziative.

COMUNICATO STAMPA