Incontro istituzionale tra il presidente del Consiglio provinciale, Quadrini, e i giovani imprenditori ANCE. Sinergie per il futuro del territorio

Nella mattinata di oggi, il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha ricevuto presso il suo ufficio il presidente dei Giovani Imprenditori ANCE del Lazio, ing. Stefano Stellino, e il presidente del gruppo Giovani Imprenditori ANCE Frosinone, dott. Alessio Buccitti. Una visita di grande rilievo istituzionale e simbolico, che segna l’inizio di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la nuova generazione di imprenditori del settore edile.

All’incontro erano presenti anche i dirigenti della Provincia: l’ing. Tommaso Secondini, dirigente e direttore tecnico, l’ing. Ivan Di Legge e il dott. Luca Gemma.

Al centro del confronto, le prospettive per le aziende del territorio e la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra l’Ente provinciale e il tessuto imprenditoriale locale, per promuovere uno sviluppo economico solido e sostenibile, con particolare attenzione all’edilizia, all’innovazione tecnologica, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle competenze giovanili.

Il presidente Quadrini ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con il presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per dare forza e continuità alle politiche di crescita e alle progettualità condivise con il mondo delle imprese. “L’apertura al dialogo con le nuove generazioni di imprenditori è una scelta strategica e necessaria, e in questa direzione – ha affermato Quadrini – la Provincia, con il presidente Di Stefano, intende proseguire con determinazione”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per il prestigioso incarico conferito all’ing. Stefano Stellino alla guida dei Giovani Imprenditori ANCE del Lazio, un ruolo che rappresenta motivo di orgoglio per tutto il territorio provinciale, a testimonianza della qualità e della preparazione dei nostri giovani professionisti.

“È fondamentale che le istituzioni siano pronte ad ascoltare e supportare i giovani che vogliono investire, innovare e restituire valore alla propria terra”, ha ribadito Quadrini, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa e la visione dei rappresentanti ANCE.

L’incontro si è chiuso con una riflessione condivisa: “Oggi più che mai – ha concluso il presidente Quadrini – serve coraggio per innovare e responsabilità per costruire. Se la politica sa ascoltare e il mondo imprenditoriale sa proporre, il futuro della provincia di Frosinone può trasformarsi in un laboratorio concreto di crescita intelligente e sostenibile. Un primo passo, questo, verso un’alleanza tra generazioni, visioni e competenze.”