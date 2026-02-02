Incontro con l’autrice alla Biblioteca Comunale di Sora

Il Comune di Sora, nell’ambito del programma Sora Città che Legge, promuove la presentazione del romanzo “Tante volte ancora” di Angela Flori, presso la Biblioteca Comunale di Sora.

Un appuntamento dedicato alla lettura e al dialogo culturale, attraverso una storia che affronta con sensibilità i temi della memoria, dei legami familiari e del rapporto tra generazioni. Il romanzo racconta il profondo legame tra Bice Mascagni e il nipote, un percorso fatto di ricordi e narrazioni che diventano strumento di crescita, riconoscimento e condivisione.

Quando la memoria si indebolisce, sono le storie a mantenere viva l’identità e a contrastare la solitudine, trasformandosi in un ponte tra passato e presente.

Sabato 7 febbraio 2026 Ore 17.00 Biblioteca Comunale di Sora – Sala Simoncelli

L’iniziativa rientra nel programma nazionale Sora Città che Legge, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura e della lettura come strumenti di crescita individuale e collettiva.

Un pomeriggio dedicato ai libri, all’incontro con l’autrice e al valore delle storie che custodiscono la memoria delle persone e delle comunità.