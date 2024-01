Incontro con la psicologa dello sviluppo e psicoterapeuta prof.ssa Anna Oliverio Ferraris. Via al Patto Educativo di Comunità

Oggi, Giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, l’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” ospiterà la prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, tra i massimi esperti di psicologia dello sviluppo, psicoterapeuta e già professore ordinario di psicologia dello sviluppo all’Università “La Sapienza” di Roma.

L’incontro, dal titolo “L’educazione sentimentale delle nuove generazioni. Il ruolo del padre nel postmoderno: cultura patriarcale, retaggi educativi e sociali, modelli di riferimento”, affronterà il tema della genitorialità, con un approfondimento tematico sull’educazione sentimentale delle nuove generazioni e focus specifico sulla figura del padre nella contemporaneità.

L’evento è stato organizzato dalla docente Sabrina Domini, autrice, consulente didattica ed esperta di letteratura dell’infanzia, ed è inserito all’interno del Patto Educativo di Comunità, promosso dal Comune di Cisterna (Assessorati alla Scuola e allo Sport, alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia e alla Cultura) e sottoscritto da tutti i Dirigenti Scolastici locali.

L’intento è quello di proseguire, come negli anni precedenti, su uno sfondo di comunità territoriale aperta (che da quest’anno vede la partecipazione di tutti gli istituti scolastici di Cisterna), un percorso di riflessione autentica e condivisa rispetto alla deriva educativa del terzo millennio. Un impegno profuso e una sinergia d’intenti, che ha come obiettivo il rinnovamento del tessuto sociale, attraverso misure di compensazione ed accompagnamento educativo di supporto al ruolo genitoriale fortemente in crisi.

«Scopo del Patto Educativo di Comunità è la costruzione di una rete con gli istituti scolastici nel territorio di Cisterna per condividere le problematiche quotidiane e mettere in campo azioni di rinnovamento del tessuto antropologico locale – affermano le assessore Pagnanelli, Mariottini, Innamorato –. Tutte le agenzie educative, anche quelle sportive, religiose e associative in genere, devono sentire il peso della responsabilità sociale, nell’educare questi giovani ai valori autentici, ai sentimenti, all’aggregazione, alla collaborazione, per costruire insieme un percorso di crescita culturale e umana autentico e significativo, che coinvolga tutta la nostra comunità».

L’incontro formativo è rivolto a tutta la comunità educante. Ai docenti e agli studenti della scuola secondaria di II grado verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COMUNICATO STAMPA