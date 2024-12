Incontro con il Sindaco Luca Di Stefano e le sigle sindacali presenti nello stabilimento Burgo di Sora

Lunedì sera, il Sindaco Di Stefano ed il Consigliere Comunale Salvatore Lombardi hanno ricevuto nello studio del Sindaco presso la residenza Comunale le rappresentanze sindacali dello stabilimento Burgo di Sora, per discutere della situazione dell’importante polo produttivo.

All’incontro, tra gli altri, hanno partecipato: Pasquale Legnante Segretario Generale Fistel Cisl Lazio, Patrizia Fieri Segretaria Generale SLC CGIL LATINA FROSINONE, Mauro Rea UILCOM, Marco Colasanti Segretario Generale UGL Chimici di Frosinone.

Dopo una breve presentazione della storia degli ultimi due anni di vita dello stabilimento di Sora e dei sacrifici fatti dai lavoratori per difendere il proprio posto di lavoro, hanno informato il Sindaco di un appuntamento già fissato il 16 di dicembre in cui la Burgo presenterà l’eventuale piano degli esuberi che darà l’accesso alla cassa integrazione straordinaria.

Dal tavolo è emersa preoccupazione, ma visti gli investimenti affrontati della Burgo c’è un cauto ottimismo.

L’incontro si è concluso con l’impegno di convocare nuovamente un tavolo di confronto tra Sindaco e Sindacati dopo l’incontro del 16 con la Burgo per prendere decisioni susseguenti.

Il Sindaco di Sora Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale Salvatore Lombardi.