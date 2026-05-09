Incontro con gli operatori del mercato del giovedì: confronto costruttivo per il futuro del mercato cittadino

Si è svolto ieri sera, presso il Comune di Sora, un incontro con una delegazione degli operatori del mercato del giovedì, occasione di confronto sulle proposte e sulle iniziative finalizzate al miglioramento del mercato cittadino.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi legati all’organizzazione, alla valorizzazione delle attività commerciali e ai servizi offerti ai cittadini, con l’obiettivo condiviso di rendere il mercato sempre più funzionale, ordinato e attrattivo.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e dialogo costruttivo, confermando l’importanza del confronto diretto con gli operatori che ogni settimana contribuiscono alla vitalità economica e sociale della città.

“Il mercato del giovedì rappresenta una realtà storica e fondamentale per Sora. Ascoltare le esigenze degli operatori e lavorare insieme per individuare soluzioni concrete è il modo migliore per valorizzare una tradizione importante per tutta la comunità”, è stato sottolineato nel corso dell’incontro.

L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere aperto il dialogo con gli operatori del settore, al fine di condividere percorsi e interventi utili alla crescita e al miglioramento del mercato cittadino.