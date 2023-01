Incontro con D’Amato, Mazzaroppi: “Sulla sanità è stato fatto il massimo, grazie al nostro candidato presidente e agli operatori”

Ieri il nostro candidato alla carica di Presidente della Regione, Alessio D’Amato, è stato a Frosinone in un incontro organizzato da Sara Battisti con il personale sanitario che tanto e bene opera ogni giorno, così come ha operato egregiamente durante l’emergenza covid. Hanno partecipato tutti e tre i candidati al consiglio regionale di Pensare Democratico.

“Grazie! – ha esordito Libero Mazzaroppi – È quello che abbiamo voluto dire stamattina a tutti gli operatori della sanità che abbiamo incontrato a Frosinone, insieme al nostro candidato presidente Alessio D’Amato: lui che ha fatto un lavoro egregio in questo ambito, affrontando uno dei periodi più brutti della nostra storia, la pandemia; lui che però è riuscito a lavorare anche in altri settori della sanità, dimostrando sempre attenzione anche alle periferie. Ad Aquino per esempio il nostro centro per la cura dell’Alzheimer è una eccellenza: il nostro presidio è stato potenziato e di questo siamo grati alla Regione e al nostro assessore.

Ma dobbiamo essere tutti grati anche a tutti quegli operatori della sanità che fanno tanto per assicurarci la migliore assistenza: non si sono risparmiati durante la pandemia e continuano a lavorare incessantemente.

Dobbiamo andare avanti così: incontrare oggi, di nuovo, Alessio D’Amato ci ha dato ulteriore carica per continuare su questa strada insieme. Molto c’è ancora da fare, ma non dobbiamo mai dimenticare i disastri della sanità regionale del Centrodestra: ricordare questo agli elettori ci aiuterà a vincere!”

La giornata è proseguita con un pranzo organizzato da Francesco De Angelis cui hanno partecipato i candidati di Pensare Democratico e tanti sindaci ed amministratori del territorio, alla presenza di D’Amato. “Voglio parlare con voi di due temi importanti – ha detto Libero Mazzaroppi durante il suo intervento – quello della coerenza che ha accompagnato il nostro cammino in questi anni e il tema della concretezza, che si basa su quanto realizzato, sulle risorse che abbiamo impiegato nei nostri comuni e che abbiamo ottenuto dalla Regione. Le nostre comunità hanno avuto tanto grazie al governo regionale. Non abbiamo bisogno di fare promesse. Per noi parlano le cose!”

