Incontro al Liceo Classico di Sora sul Progetto Lions Scuola cani guida per non vedenti in Arpino e sul Progetto Martina

Ieri il Presidente del Club Bernardo Maria Giovannone e Il II Vicepresidente Elvio Quadrini insieme alla nutrizionista Roberta Valentino hanno Incontrato gli studenti della II B del Liceo Classico di Sora accompagnati dalla Prof ssa Speranza per parlare del Progetto Lions Interclub Scuola Cani Guida per non vedenti in Arpino e del Progetto Martina sulla prevenzione dei tumori. I ragazzi hanno seguito con molta attenzione l’illustrazione dei due progetti accompagnati anche dalla proiezione di coloratissime diapositive. In particolar nella illustrazione del Progetto sui cani guida è stato precisato che una struttura del genere sarebbe indispensabile perché i due centri della Lombardia e della Toscana hanno liste di attesa per l’assegnazione di un cane lunghissime anche di tre o quattro anni. Per il progetto Martina è stato spiegato che la prevenzione dei tumori si attua con un corretto stile di vita alimentare e fisico e poi con un’attenzione al proprio corpo per intercettare in tempo anche piccole anomalie.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club