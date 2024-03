Il Comune di Cisterna di Latina ha ospitato, lunedì scorso, il convegno intitolato “Inclusività a scuola: come promuoverla nel modo giusto”.

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 90 insegnanti provenienti dai vari istituti scolastici del territorio ed ha rappresentato un’opportunità preziosa per confrontarsi su temi cruciali riguardanti l’educazione inclusiva: un obiettivo fondamentale per una società più equa e rispettosa delle differenze.

Durante le sessioni di lavoro, le insegnanti hanno avuto l’opportunità di approfondire concetti chiave legati all’inclusività scolastica, esaminando strategie pratiche per favorire l’integrazione e il pieno coinvolgimento di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità.

Uno dei punti focali del convegno è stato l’importanza di promuovere un ambiente scolastico accogliente e rispettoso, dove ogni studente si senta valorizzato e parte integrante della comunità educativa. Le insegnanti hanno condiviso esperienze e best practices, evidenziando l’importanza di adottare approcci differenziati e personalizzati per soddisfare le esigenze individuali degli studenti.

Inoltre, è emersa l’importanza di coinvolgere attivamente gli studenti incoraggiandoli a esprimere le proprie opinioni e a contribuire alla creazione di un ambiente inclusivo e rispettoso.

Durante le discussioni, è stato sottolineato anche il ruolo cruciale della formazione degli insegnanti nell’affrontare le sfide legate all’inclusività a scuola, investendo in programmi di formazione continua che forniscano gli strumenti e le competenze necessarie.

Il convegno si è concluso con un forte appello all’azione, con gli insegnanti impegnati a tradurre le idee e le riflessioni emerse durante l’evento in azioni concrete all’interno delle proprie scuole. L’impegno per un’istruzione inclusiva e rispettosa delle diversità è stato ribadito come una priorità assoluta per il futuro dell’istruzione nel territorio.

«Il convegno – ha dichiarato l’assessore al Welfare e Politiche Sociali, Carlo Carletti – ha rappresentato un momento di grande riflessione. Quanto emerso dal confronto fornirà un prezioso punto di partenza per il lavoro futuro, orientato verso la creazione di un ambiente educativo che promuova la diversità, l’inclusione e il rispetto reciproco. È stato il primo di una serie di incontri in cui la scuola svolgerà una funzione di volano per un cambiamento culturale nei confronti della disabilità, vista non come una “condizione” ma come una diversa capacità di costruire il proprio progetto di vita».