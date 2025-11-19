Incidenti sul lavoro: Tarquini (Uil): “Over sessanta sempre più esposti”

L’evento luttuoso che ha sconvolto Veroli ieri l’altro è il secondo in un mese che ha colpito lavoratori ultrasessantenni. Era accaduto il quattro novembre a Roma, quando Octay Stroici non ha resistito al peso delle macerie della Torre dei Conti. E’ successo ancora, stavolta nella cittadina ciociara, dove Ezio Cretaro ha perso la vita cadendo da una impalcatura. Due operai edili di 66 anni, che un Paese civile dovrebbe proteggere evitando loro i rischi del cantiere e più in generale del lavoro usurante”. Lo dice Anita Tarquini, Segretaria generale della Uil di Frosinone.“Non stiamo parlando di casi isolati – afferma la segretaria – non a caso nel Lazio da gennaio a settembre del 2025 le denunce di incidenti mortali che hanno riguardato i lavoratori over sessanta sono state 13. Mentre quelle di infortunio sul lavoro hanno raggiunto le 3639 unità”. Ma se inquieta il dato regionale relativo ai lavoratori con più di sessant’anni, quello relativo alla nostra provincia non è da meno. I dati Inail relativi alla Ciociaria sono chiari: nei primi nove mesi di quest’anno gli infortuni sul lavoro sono stati 1.806 (1.693 nello stesso periodo del 2024), mentre 7 sono state le denunce di infortunio mortale (erano state 5 da gennaio a settembre 2024). “E’ evidente – dice Tarquini che lavorare in questa provincia è come cimentarsi in percorso pieno di ostacoli, che a volte diventano letali. Così come è evidente che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro da queste parti ha un urgente bisogno di essere implementata”.“Saranno gli inquirenti a far luce sugli incidenti di Veroli e di Roma – conclude l’esponente sindacale – Ma che in tredici giorni, a distanza di poche centinaia di chilometri, due persone di sessantasei anni sono morte di lavoro non è un episodio fortuito. E’ piuttosto un dato che deve scuotere le coscienze delle Istituzioni di un Paese civile”.

