Incidente tra un’auto e uno scooter, Kevin muore a 16 anni

Grave incidente venerdì mattina 25 ottobre a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Attorno alle 8 un’auto e uno scooter si sono scontrati in via Sile, all’altezza delle Officine meccaniche. E purtroppo per il ragazzo alla guida dello scooter non c’è stato niente da fare. Da quanto si apprende, il giovane di 16 anni, Kevin Gentilin, stava andando a scuola. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.Gli automobilisti che stavano transitando in quel tratto di strada hanno assistito impotenti alla scena. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Suem118 di Treviso. Ma il giovane, sbalzato sull’asfalto, è morto praticamente sul colpo. Fonte leggo.it – foto archivio

