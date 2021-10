Incidente tra tre auto sulla Pontina, due morti e sei feriti. La strada riaperta dopo qualche ora

Un incidente tra tre auto sulla via Pontina ha causato due morti e sei feriti. Lo schianto si è verificato poco dopo l’alba, all’altezzadi Aprilia (Latina), in direzione Terracina.Dopo l’incidente, la strada statale 148 Pontina è stata chiusa al traffico per qualche ora, ma da poco la circolazione è tornata regolare. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

LEGGO.IT – FOTO ARCHIVIO