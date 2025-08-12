Incidente tra moto a Forca d’Acero: grave un 57enne di Arpino, ferito anche un uomo di Sora

FORCA D’ACERO – Grave incidente stradale intorno alle 20 nei pressi del passo di Forca d’Acero. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due motociclisti a bordo delle rispettive moto: uno residente ad Arpino, l’altro a Sora.

Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano in direzioni opposte quando, per ragioni ancora da chiarire, si sono urtati violentemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’eliambulanza, e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sora, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Ad avere la peggio è stato il 57enne di Arpino, residente in località Scaffa, che ha riportato diversi traumi e lesioni multiple. L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato d’urgenza in un ospedale della Capitale. Ferite più lievi, invece, per il motociclista sorano.

Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto archivio