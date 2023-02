Incidente tra due veicoli, un ferito rimane incastrato: intervengono i vigili del fuoco

Un grave incidente è avvenuto tra la Monte Lepini e lo stradone Asi nel territorio di Ceccano poco dopo le 17, due i veicoli coinvolti, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per far uscire il conducente di un’auto fuori dall’abitacolo dove è rimasto incastrato. Sul posto anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

