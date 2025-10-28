Incidente tra auto e furgone ad Alatri, auto si ribalta: un ferito grave

Un violento incidente stradale si è verificato poco fa su via Verolana, all’altezza dell’intersezione con via Ponte Adriano, nel territorio comunale di Alatri, in località Basciano.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, sono stati un’autovettura con tre persone a bordo e un furgone condotto da un uomo solo. L’impatto è stato particolarmente violento: la vettura, dopo la collisione, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa sul bordo della carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte in pochi minuti le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Alatri. I pompieri hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo il conducente dell’auto, un uomo di 50 anni residente a Veroli, rimasto gravemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, dove è attualmente ricoverato.

Non si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza: il 50enne resta ricoverato presso il nosocomio alatrese, sotto costante monitoraggio dei sanitari. Non si esclude, tuttavia, un eventuale trasferimento in una struttura romana qualora le sue condizioni non dovessero migliorare nelle prossime ore. Gli altri coinvolti hanno riportato traumi e contusioni, ma nessuno è in pericolo di vita.

La Polizia Locale è impegnata nei rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le indagini sono tuttora in corso.

