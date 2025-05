Incidente sull’A1 tra Colleferro e Anagni: veicolo ribaltato, diversi feriti, traffico rallentato

Mattinata di forti disagi sull’Autostrada A1 in direzione Napoli, dove un incidente avvenuto al chilometro 594, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni, ha causato il ribaltamento di un veicolo e notevoli ripercussioni sulla viabilità.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente ha coinvolto almeno un mezzo che si è capovolto sulla carreggiata, provocando rallentamenti significativi e una coda che, nelle prime ore successive al sinistro, ha raggiunto circa un chilometro. Al momento non è ancora stato reso noto il numero esatto dei feriti né la gravità delle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella rimozione del veicolo per liberare la carreggiata. Il traffico, seppur rallentato, è attualmente sotto controllo grazie al lavoro coordinato delle forze dell’ordine e dei tecnici autostradali.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Si raccomanda agli automobilisti in transito sulla A1 di prestare attenzione alla segnaletica, ridurre la velocità e, se possibile, valutare percorsi alternativi.

foto archivio