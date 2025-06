Incidente sull’A1 tra Cassino e San Vittore: tir si ribalta sullo spartitraffico, conducente in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza del chilometro 669.9 in direzione nord, tra i caselli di Cassino e San Vittore del Lazio. Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sullo spartitraffico centrale e bloccando parzialmente la carreggiata.

Il sinistro ha provocato disagi significativi alla circolazione, con code che hanno raggiunto i quattro chilometri in direzione Milano. Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto il conducente dalla cabina del mezzo pesante.

L’autista, rimasto ferito ma cosciente, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

Autostrade per l’Italia ha attivato le procedure di emergenza per gestire la viabilità compromessa, suggerendo percorsi alternativi: per chi è diretto a Roma, si consiglia l’ingresso in autostrada a Cassino; per chi arriva da Napoli, è preferibile l’uscita a San Vittore.

Le operazioni di rimozione del tir ribaltato e di messa in sicurezza del tratto interessato sono ancora in corso. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima prudenza, mantenersi informati sulle condizioni del traffico e seguire le indicazioni del personale presente sul posto.

Indagini in corso da parte della Polizia Stradale per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Foto archivio