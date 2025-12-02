Incidente sull’A1 tra Cassino e San Vittore del Lazio: sei feriti, traffico paralizzato, tratto autostradale chiuso

Un grave incidente stradale ha provocato il blocco totale di un tratto dell’autostrada A1, in direzione Napoli, tra Cassino e San Vittore del Lazio. Il sinistro ha coinvolto più veicoli e ha causato il ferimento di sei persone, estratte dalle lamiere di un camper rimasto gravemente danneggiato.

L’incidente è stato causato da una serie di scontri quasi simultanei. Il primo ha visto coinvolti un camper e un tir, mentre poco dopo si è verificato un altro incidente tra due tir, che si sono tamponati a causa delle condizioni di visibilità compromesse e dell’intensità del traffico.

Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto per gestire la situazione. Il personale di Autostrade per l’Italia, insieme alla Polizia Stradale, ha avviato le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e messo in sicurezza l’area. I mezzi di soccorso sanitario hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini, mentre i soccorsi meccanici hanno iniziato a liberare la carreggiata.

L’autostrada è stata chiusa tra Cassino e San Vittore del Lazio, con code che hanno superato i 4 chilometri. Per chi è diretto verso Napoli, si consiglia di uscire a Cassino, dove si registrano al momento 3 km di coda. Il traffico può essere riagganciato a San Vittore del Lazio, percorrendo la SS6 Via Casilina.

Le operazioni di ripristino della normale viabilità sono ancora in corso. Gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti forniti da Autostrade per l’Italia per evitare disagi e scegliere percorsi alternativi.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche che hanno portato a tale tragedia, facendo appello alla massima attenzione da parte degli automobilisti nella zona.

Correlati