Incidente sull’A1 tra Anagni e Ferentino: traffico in tilt

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sul tratto ciociaro dell’Autostrada A1, dove un incidente ha causato pesanti rallentamenti proprio nell’antivigilia di Natale, giornata caratterizzata da un intenso flusso di viaggiatori.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7 tra i caselli di Anagni e Ferentino, in direzione Sud. Secondo le prime informazioni, un pullman turistico sarebbe uscito fuori dalla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza. L’incidente ha provocato fino a sette chilometri di coda, con tempi di percorrenza aumentati di oltre 40 minuti.

Autostrade per l’Italia ha diffuso indicazioni per agevolare la circolazione: per chi viaggia in direzione Napoli è consigliato l’ingresso al casello di Frosinone, mentre per chi proviene da Roma l’uscita suggerita è Anagni.

Foto archivio

